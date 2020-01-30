Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Решение американских властей о принятии новых антироссийских санкций по Крыму не повлияет на политику России. Об этом говорится 29 января в опубликованном на странице в Facebook заявлении посольства РФ в США.

По мнению российских дипломатов, данный шаг обернется против тех, кто ввел санкции, поскольку они создают помехи для взаимовыгодного сотрудничества. В заявлении также сказано, что американские власти пытаются выставить РФ в негативном свете и давить на ее руководство, не замечая позитивных изменений на полуострове после воссоединения с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января власти США внесли в санкционные списки восемь граждан РФ и компанию «Гранд экспресс сервис», осуществляющую пассажирские железнодорожные перевозки в Крым.

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