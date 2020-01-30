30 января 2020 | Время чтения 5 мин

Подтверждённая в боевых условиях эффективность российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» составляет 92%. К данному показателю не способен приблизиться ни один комплекс ПВО и ПРО как наших потенциальных противников, так и «партнеров».

Владимир Васильев, , 09:48 — REGNUM Публичная информация о выдающейся эффективности российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» появилась в ходе брифинга Министерства обороны России по факту ударов США и Великобритании по объектам на территории Сирии 14 апреля 2018 года. Российские военные сообщили, что был произведён запуск 103 крылатых ракет, и что была сбита 71 крылатая ракета.

ЗРПК Панцирь-С1 Максим Додонов (с) ИА Красная Весна

Минобороны РФ также привело данные по эффективности зенитных комплексов, участвующих в отражении данного ракетного удара. ЗРПК «Панцирь-С1» израсходовали 25 ракет и поразили 23 цели. Комплекс уверенно подтвердил свою заявленную по ТТХ эффективность в 0,95. Он показал 92% попаданий, это соответствует отличному результату в боевой обстановке.

В открытой печати есть и другие примеры. 6 мая 2019 года комплексы ПВО РФ успешно отразили два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим в Сирии из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне. Министерство обороны России сообщило: «Российскими зенитными комплексами «Панцирь-С1» и «Тор-М1» было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал».

ЗРПК «Панцирь-С1» относится к зенитным комплексам малого радиуса действия. «Панцирь-С1» может быть размещён на колёсном, гусеничном шасси или стационарно. Вооружение комплекса включает в себя два спаренных 30-мм зенитных автомата 2А38М с дальностью стрельбы четыре километра и 12 управляемых зенитных ракет, которые размещены в двух блоках с каждой стороны боевого модуля.

«Панцирь-С1» (в центре радар сопровождения целей) — две двуствольные зенитные пушки и 12 ракет земля-воздух, готовых к запуску UMKH77R

Как рассказал в недавнем интервью ТАСС главный конструктор комплекса Валерий Слугин из Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова, в арсенале «Панциря» сейчас есть ракеты двух типов: стандартная и недавно разработанная гиперзвуковая, которая может лететь со скоростью 5 Махов и более.

Наводятся эти ракеты с боевой машины с помощью системы телеуправления. Для дальностей поражения данного комплекса такого типа наведения достаточно. Ракеты поражают цели на расстоянии до 20−30 километров.

Фактически этот комплекс обеспечивает сплошную зону поражения от нуля метров до максимальной дальности по ракетам. Это достигается применением уникальных высокоточных зенитных пушек в «мёртвой зоне» ракет. Пушки высокоэффективны даже по малоразмерным целям. Их боекомплект составляет 1400 снарядов.

ЗРПК «Панцирь» проектировался для борьбы с миномётными минами, ракетами реактивных систем залпового огня, крылатыми ракетами, тактическими баллистическими ракетами, гиперзвуковыми ракетами, а также беспилотниками. Однако средства вооружённой борьбы стремительно развиваются. Беспилотные летательные аппараты стали малогабаритными. Их эффективная площадь рассеяния резко уменьшилась. Они теперь могут летать на малой скорости и на малых высотах. Следует добавить к этому фон от сильных отражений от земной поверхности.

Для более эффективной борьбы с малоразмерными целями ЗРПК «Панцирь» был модернизирован. Его локационные средства были адаптированы под задачу обнаружения и точного сопровождения малозаметных целей. В настоящее время РЛС комплекса видит такую цель. После её обнаружения происходит запуск ракеты с подрывом боевой части на пути следования дрона, который надёжно уничтожается полем осколков.

Операторы ЗРК «Панцирь-С1» Jurryaany

Кстати, уже на сегодняшний день ЗПРК «Панцирь» в Сирии и других регионах мира уничтожили около ста беспилотных летательных аппаратов.

В борьбе с мини-беспилотниками есть ещё одна задача — сделать выстрел по нему дешёвым, экономически выгодным. Кроме этого, необходимо увеличить количество поражаемых малоразмерных целей, т.к. часто дроны атакуют роем.

Российские конструкторы сейчас разрабатывают для комплекса «Панцирь» малоразмерную ракету. Она будет иметь ту же длину, что и стандартная, но меньший диаметр. Таким образом, вместо одной стандартной ракеты будет вставляться кассета с четырьмя малоразмерными ракетами. Данная ракета будет иметь не такой мощный двигатель, так как необходимая дальность поражения для дронов составляет 5−7 километров. Планируется поставить такие ракеты на вооружение через 3−4 года.

В зависимости от задачи можно будет комбинировать с ракетами различного размера. Например, на одной стороне боевого модуля «Панциря» оставить 6 стандартных ракет, а на другой стороне снарядить кассетами с малоразмерными ракетами, количество которых будет составлять 24 штуки. Данное решение в разы увеличивает плотность зенитного огня на ближних подступах.

Подход с малоразмерной ракетой не нов для российского оборонно-промышленного комплекса. Данное конструкторское решение уже реализовано для зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь». Для него созданы ракеты двух типов.

Первый — ракета 9М96 с дальностью поражения до 120 километров. Второй тип — ракета 9М100, которая предназначена для поражения целей на дальности до 15 километров. Ракеты 9М100 очень компактны, они могут загружаться в пусковые установки ЗРК пакетами по четыре транспортно-пусковых контейнера вместо одного для ракеты 9М96.

Что интересно. ЗРПК «Панцирь» в случае необходимости может поражать и наземные цели как из автоматических пушек, так и ракетами. Комплекс оснащён полноценным оптическим режимом наведения, в том числе и тепловизором. «Панцирь» также способен вести огонь с берега по надводным целям: в частности, по надводному кораблю ракетой на дальности до 10 километров.

Для данного комплекса разрабатывается ещё одно уникальное решение. Планируется задействовать в решении боевых задач его транспортно-заряжающую машину. Она тоже перевозит боекомплект, но чтобы пустить боекомплект в дело, необходимо его зарядить на боевую машину. Конструкторы решили транспортно-заряжающую машину сделать транспортно-боевой.

Для этого собираются её оснастить упрощённой системой управления, а целеуказание производить с боевой машины. За счёт более простой конструкции транспортно-боевая машина потенциально сможет нести боекомплект не 12, а 24 стандартные ракеты. Таким образом резко увеличивается плотность огня подразделения, что весьма важно при массированной атаке с воздуха.

На примере зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» видно, как он меняется в соответствии с требованиями обстановки и появлением новых средств вооружённой борьбы. Очевидно, что российские средства противовоздушной и противоракетной обороны в ближайшие годы будут серьёзно обновлены.

Часть систем, таких как ЗРПК «Панцирь-С1», пройдёт глубокую модернизацию. Успешно прошли испытания комплекса «Панцирь-С1М», который уже относится к следующему поколению. В это же время в войска поступят новейшие зенитные ракетные системы средней дальности С-350 «Витязь» и большой дальности С-500 «Прометей».

Что важно. В каждую из этих систем заранее закладываются возможности эффективной борьбы с угрозами, которые могут возникнуть в войнах будущего, возможности противостоять ещё не созданному оружию, в частности потенциал для уничтожения гиперзвуковых ракет.