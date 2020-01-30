Лондон, , 07:19 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж действительно был переведен из одиночной камеры тюрьмы Белмарш в общую, заявил его отец Джон Шиптон в интервью Sputnik.

Он добавил, что перевод Ассанжа из одиночной камеры состоялся благодаря усилиям адвокатов и троих заключенных.

«Удивительно, что у заключенных больше порядочности, чем у четырех правительств», — добавил он.

Шиптон также отметил, что состояние здоровья у основателя WikiLeaks — «весьма плачевное».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был переведен в общую камеру тюрьмы Белмарш. Ранее он содержался в одиночной камере медицинского крыла. Его адвокаты называли изоляцию Ассанжа «карательными мерами».

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