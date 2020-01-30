Кемерово, , 07:03 — REGNUM Глава Кемеровского муниципального округа Марина Коляденко официально вступила в должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инаугурация прошла в актовом зале администрации муниципального округа. На ней присутствовали губернатор Сергей Цивилёв, его заместители, сотрудники администрации округа, ветераны, почётные граждане и жители района.

«Кемеровский муниципальный округ — это особенная территория. Во-первых, округ географически огибает областную столицу. Во-вторых, территория имеет огромный экономический потенциал, является лидером эффективного сельскохозяйственного производства, по производству молока в Кузбассе», — сказал Цивилев.

Марина Коляденко пообещала способствовать экономическому, социальному и культурному развитию округа.

Удостоверение главы ей вручил председатель Совета народных депутатов муниципального округа Владимир Харланович.

Вопрос об избрании главы округа рассматривался на IV сессии Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа 22 января. Депутаты единогласно проголосовали за Коляденко.

Согласно официальным даным, Марина Коляденко уроженка города Кемерова. Она окончила Кемеровский государственный университет и Томский государственный университет. С 1989 по 2006 год работала в средней школе в Кемерове учителем истории, организатором внеклассной и внешкольной работы, заместителем директора по воспитательной работе. С 2001 по 2006 год — трудилась директором школы. В 2006 году перешла в администрацию Кемерова, где стала заместителем начальника Территориального управления Заводского района, а потом председателем комитета по социальной политике. В мае 2011 года её назначили заместителем главы Кемеровского муниципального района по социальным вопросам. С 20 сентября 2019 года она исполняла обязанности главы округа.