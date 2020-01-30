Чебоксары, , 06:58 — REGNUM Назначение Олега Николаева врио главы Чувашии является интересным прецедентом, так как впервые врио главы региона становится представитель системной оппозиции, которого назначили в родной для него регион. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM, комментируя смену руководства республики, высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Назначение Олега Николаева является интересным прецедентом — впервые врио главы региона, представляющий системную оппозицию, назначается в родной для него субъект федерации. Другие представители парламентской оппозиции, до избрания губернатором находившиеся в статусе врио (Алексей Островский в Смоленской области, Александр Бурков в Омской, Вадим Потомский, а затем Андрей Клычков в Орловской) являются или являлись в руководимых ими регионах «варягами», — отметил Нейжмаков.

Эксперт, комментируя отставку Михаила Игнатьева с поста главы республики, напомнил, что этому предшествовало его исключение из «Единой России».

«В 2000-е был прецедент, когда губернатор, исключенный из этой партии, еще более года после этого оставался в должности — это экс-глава Ставропольского края Александр Черногоров. Тем не менее, и повод, и ситуация сейчас иные. Обратим внимание, что для некоторых фигурантов резонансных скандалов, дела которых, как в случае с Игнатьевым, рассматривались комиссией «Единой России» по этике, последствия также не исчерпывались только партийной ответственностью. Например, депутат Волгоградской областной Думы Гасан Набиев, в марте 2019 года исключённый из «Единой России» за скандальное высказывание о малоимущих пенсионерах, после этого досрочно сложил свои полномочия.

С реакцией «Единой России» на данный скандал был связан не один информационный повод, а именно цепочка (резкое заявление секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, заседание Комиссии по этике, решение об исключении чиновника), причем Указ с постановлением об отрешении от должности главы Чувашии последовал с очень небольшим интервалом после заседания президиума «ЕР». После этого политизированной общественности запомнится выигрышный для данной партии месседж — что ее жесткая реакция на слова или действия регионального чиновника с большой вероятностью могут стать знаком скорой отставки такого управленца. При этом в глазах федеральной политизированной аудитории назначение на пост врио главы региона представителя «Справедливой России» будет восприниматься уже как отдельный сюжет и пока будет темой скорее фоновой, находящейся в тени истории отставки Игнатьева», — резюмировал аналитик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин отправил Михаила Игнатьева в отставку 29 января 2020 года в связи с утратой доверия. Временно исполнять обязанности главы Чувашии назначен депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»). В этот же день президент РФ встретился с новым врио. На встрече Николаев сообщил, что начнёт работу в республике с оценки ситуации.

Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым