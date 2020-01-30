Киев, , 06:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал своего обещания провести ревизию закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, заявила 29 января бывший украинский министр юстиции Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

Продолжая политику предыдущего президента Украины Петра Порошенко, Зеленский, по словам Лукаш, подписывает новые законы, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.

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«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные», — заявила она.

Упомянутый закон вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Некоторые его пункты вступят в силу в течение нескольких лет. Зеленский, обещавший провести ревизию этого закона во время предвыборной гонки, после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.

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