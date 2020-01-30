Сан-Франциско, США, , 06:38 — REGNUM Процесс подачи жалоб на дезинформацию о выборах в США в социальной сети Twitter будет упрощён, говорится в заявлении компании.

«Мы принимаем дополнительные усилия для защиты дискуссий в обществе», — пояснил директор Twitter по публичным политическим вопросам Карлос Монье.

Отмечается, что в социальной сети появится инструмент подачи жалоб аналогичный тому, который уже существует для сообщений с приставаниями, спамом или заявлениями пользователей о намерении причинить себе вред.

Напомним, в 2019 году в Twitter уже запретили любую политическую рекламу на выборах 2020 года.

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