Киев, , 06:26 — REGNUM Ратификация полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) усугубляет кризис в организации, заявила 29 января глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Елизавета Ясько («Слуга народа») на своей странице в Facebook.

В своём сообщении она вновь назвала Россию — страной-агрессором, которая якобы игнорирует «европейские ценности, права человека, мир и демократию».

Ясько добавила, что украинская делегация будет «профессионально работать в ПАСЕ», следить «чтобы Россия не использовала трибуну» организации с целью «распространения фейков и пропаганды».

Как сообщало ИА REGNUM, решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов ПАСЕ 29 января 2020 года.

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