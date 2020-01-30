Оттава, , 06:24 — REGNUM Санкционный список по Крыму из-за выборов, проводившихся на полуострове в 2019 году, расширили канадские власти, внеся шесть новых граждан РФ. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, опубликованном на сайте подконтрольного ему ведомства.

Как отмечается в документе, своим шагом Канада выражает солидарность своим союзникам, так же принявшим новые санкции против России из-за Крыма.

В список попали: врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации Екатерина Албатаева, руководитель севастопольского ЦИК Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова.

В настоящее время, помимо указанных лиц, Канада режим санкций действует против еще 202 граждан РФ и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января США также ввели санкции против граждан РФ, имеющих отношение к выборам 2019 года в Крыму.

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