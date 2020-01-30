Хабаровск, 30 января 2020, 06:35 — REGNUM Представитель КПРФ в Законодательной думе Хабаровского края Максим Кукушкин покинул заседание в региональном парламенте, заявив, что «ЛДПР» оказывает давление на коммунистов», продавливая нужные ей решения.
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По данным регионального ИА ДВ-Новости , ЛДПР, являющаяся «партией власти» в Хабаровском крае слишком активно пользуется своими преимуществами. Так, либерал-демократы, пользуясь большинством в парламенте, продавили нужное им решение, согласно которому в краевую думу больше нельзя вызывать чиновников высокого ранга из правительства края. Ранее такой возможностью активно пользовались коммунисты. В случае какого-то громкого происшествия — закрытия важных производств, наводнений и прочих ЧП, депутаты могли пригласить в парламент чиновников, задать им нужные вопросы и разобраться в проблеме.
Депутат-коммунист убеждён: быстро реагировать на проблемы избирателей парламент теперь не сможет, его лишили такой возможности. По мнению Кукушкина, исполнительной власти региона очень не хочется приходить в думу и отвечать на вопросы, потому, что так вскрываются все её просчеты.
В правительстве Хабаровского края, так же, как и в Законодательной думе, «бал правит» ЛДПР.
Как сообщало ИА REGNUM, Законодательная дума Хабаровского края работает с сентября 2019 года в новом составе. Подавляющее большинство в ней принадлежит ЛДПР, только три от КПРФ и три от Единой России. Эксперт ИА REGNUM, доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что, взяв всю власть в регионе (ЛДПР в 2018 — 2019 годах одержала победы на всех выборах депутатов и мэров городов, прим. ИА REGNUM) — она взяла на себя и огромную ответственность. Однако уже сегодня Законодательную думу края упрекают в том, что она так и не стала самостоятельным органом, работающим на интересы избирателя, а только обслуживает правительство региона, где также в большинстве выходцы из ЛДПР.
При этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выдвиженец ЛДПР. негоднократно жаловался на давление на него со стороны неких «сил» или «структур».