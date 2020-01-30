Хабаровск, , 06:35 — REGNUM Представитель КПРФ в Законодательной думе Хабаровского края Максим Кукушкин покинул заседание в региональном парламенте, заявив, что «ЛДПР» оказывает давление на коммунистов», продавливая нужные ей решения.

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По данным регионального ИА ДВ-Новости , ЛДПР, являющаяся «партией власти» в Хабаровском крае слишком активно пользуется своими преимуществами. Так, либерал-демократы, пользуясь большинством в парламенте, продавили нужное им решение, согласно которому в краевую думу больше нельзя вызывать чиновников высокого ранга из правительства края. Ранее такой возможностью активно пользовались коммунисты. В случае какого-то громкого происшествия — закрытия важных производств, наводнений и прочих ЧП, депутаты могли пригласить в парламент чиновников, задать им нужные вопросы и разобраться в проблеме.

Ранее мы имели право за пять дней внести такое предложение, потом депутаты голосовали за него по повестке дня. Сейчас повестку в думе формировать будет председатель, а предложение нужно вносить за 10 дней. При этом необходимо заранее направлять запрос в соответствующее министерство, ждать ответа. Процедура затянется на полтора — два месяца», — возмутился представитель КПРФ Максим Кукушкин.

Депутат-коммунист убеждён: быстро реагировать на проблемы избирателей парламент теперь не сможет, его лишили такой возможности. По мнению Кукушкина, исполнительной власти региона очень не хочется приходить в думу и отвечать на вопросы, потому, что так вскрываются все её просчеты.

В правительстве Хабаровского края, так же, как и в Законодательной думе, «бал правит» ЛДПР.

«Решили нам закрутить гайки. После такого решения я покинул зал. Правовой отдел заявил, что я срываю заседание. Я с этим категорически не согласен — кворум сохранился. Мне не хотелось находиться там после такого инцидента. Считаю это давлением на нашу партию. Чтобы это не повторялось, я покинул заседание сознательно и демонстративно», — заявил Максим Кукушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательная дума Хабаровского края работает с сентября 2019 года в новом составе. Подавляющее большинство в ней принадлежит ЛДПР, только три от КПРФ и три от Единой России. Эксперт ИА REGNUM, доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что, взяв всю власть в регионе (ЛДПР в 2018 — 2019 годах одержала победы на всех выборах депутатов и мэров городов, прим. ИА REGNUM) — она взяла на себя и огромную ответственность. Однако уже сегодня Законодательную думу края упрекают в том, что она так и не стала самостоятельным органом, работающим на интересы избирателя, а только обслуживает правительство региона, где также в большинстве выходцы из ЛДПР.

При этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выдвиженец ЛДПР. негоднократно жаловался на давление на него со стороны неких «сил» или «структур».