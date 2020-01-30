Москва, , 05:21 — REGNUM Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц. Об этом 29 января сообщает РБК со ссылкой на руководителя региона.

По словам Хорохордина, он лег в медицинское учреждение на несколько дней для прохождения процедур. Глава Алтая рассказал, что обострение вызвано стрессом и нарушением режима питания.

В пресс-службе республиканского главы подтвердили, что Хорохордин находится в Москве на лечении из-за проблем с желудком.

Напомним, Олег Хорохордин вступил на должность главы республики 1 октября 2019 года, одержав победу на региональных выборах в сентябре. До этого он руководил Алтаем с марта 2019 года в качестве врио республиканского главы.

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