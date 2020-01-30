Буэнос-Айрес, , 04:46 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес поручил адвокату зарегистрировать его кандидатом в члены парламента страны. Об этом 29 января интернет-портал «Контакто Боливия» сообщает на своей странице в Twitter.

В социальной сети опубликован скан документа.

«Ево Моралес предоставил полномочия своему адвокату Вильфреду Чавесу, чтобы он мог представлять его в различных учреждениях, но прежде всего, чтобы он мог зарегистрировать его в качестве кандидата в сенаторы или народные депутаты на следующих выборах 3 мая», — говорится в документе, подписанном Моралесом.

Опубликованный документ — первое подтверждение намерения Моралеса баллотироваться в парламент Боливии.

Напомним, ранее Моралес, на родине которого действует ордер на его арест, заявлял о том, что не будет баллотироваться в президенты или вице-президенты Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатом от партии Эво Моралеса «Движение к социализму» на выборах президента Боливии 3 мая будет бывший министр экономики Боливии Луис Арсе.

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