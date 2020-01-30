Москва, , 04:31 — REGNUM Решение министерства финансов США расширить антироссийские санкции не имеет перспектив, заявил 29 января член комитета Госдумы по международным делам депутат Антон Морозов (ЛДПР).

Он прокомментировал расширение санкционного списка, в который попали восемь физических лиц и компания-оператор «Гранд экспресс сервис», предоставляющая услуги в сфере железнодорожных перевозок в Крым.

«Это никак не повлияет на их работу, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны и американцы никак не могут на это повлиять», — цитирует RT депутата.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России. В санкционный список дополнительно включены восемь российских граждан, в числе которых — временно исполняющий губернатора Севастополя Михаил Развожаев и спикер законодательного собрания города Владимир Немцев.

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