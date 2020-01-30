Нью-Йорк, США, , 04:06 — REGNUM В 2020 году общее число мигрантов из Венесуэлы может превысить шесть миллионов, заявил директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер. Свой прогноз Вернер озвучил в ходе конференции, трансляция которой 29 января велась на сайте организации.

По его словам, к одному из самых крупных миграционных кризисов в истории привёл острый гуманитарный кризис, который переживает Венесуэла. Прежде всего это гиперинфляция, девальвация национальной валюты, дефицит товаров первой необходимости.

«Ожидается, что миграция в соседние государства в 2020 году превысит 6 млн — 20% населения страны», — подчеркнул Вернер.

По данным ООН за последние годы Венесуэлу покинули около 4,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января США ввели новые односторонние санкции в отношении Венесуэлы. Это уже второе расширение Вашингтоном санкций против Каракаса с начала 2020 года.

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