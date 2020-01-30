Североморск, Мурманская область, , 04:05 — REGNUM Противолодочные задачи отрабатывает отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» при переходе по по Бискайскому заливу в направлении пролива Ла-Манш. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Морской переход отряда проходит в сложных гидрометеорологических условиях при волнении до четырёх баллов.

Как следует из сообщения, в Бискайском заливе экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отрабатывают действия корабельных противолодочных расчётов по поиску подводных лодок условного противника, решают другие задачи военно-морской подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» после посещения кипрского порта Лимасол соединился с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» и вспомогательными судами. После этого отряд кораблей Северного флота провёл в Средиземном море учение по заправке топливом на ходу. Корабли пополнили свои запасы топлива от танкера «Вязьма».

Возвращение отряда в Североморск ожидается в первой половине февраля.

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