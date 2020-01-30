Каракас, , 02:58 — REGNUM О готовности восстановить дипломатические отношения с Колумбией 29 января заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает государственное телевидение.

«Я готов восстановить отношения на консульском уровне с правительством Колумбии», — сказал Мадуро во время транслировавшегося по телевидению выступления в Каракасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил о том, что президент КолумбииИван Дукеякобы не способен проводить независимую политику, поскольку находится под контролем Соединённых Штатов.

28 января в эфире государственного телевидения президент ВенесуэлыНиколас Мадуро назвал «смешным» намерение правительства Колумбии обратиться с запросом о выдаче подозреваемой в коррупции гражданки Колумбии к лидеру венесуэльской оппозицииХуана Гуайдо, а не к законным властям страны.

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