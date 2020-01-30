Киев, , 02:45 — REGNUM «Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, акция должна пройти мирным путем. Джемилев подчеркнул, что участники марша не обязаны показывать паспорт, когда будут пересекать границу, так как они якобы идут на «территорию Украины».

Депутат также рассказал, что прорабатываются три варианта маршрута — через Каланчак, Армянск и Чонгар, из которых будет выбран один. Джемилев считает, что неизвестность сделает марш более проблемным для российской стороны с точки зрения затрат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил, что участники «марша на Крым» планируют пересечь границу с полуостровом 2 мая 2020 года.

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