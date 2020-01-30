Лондон, , 02:32 — REGNUM Глава британского МИД Доминик Рааб в ходе переговоров в Лондоне призвал госсекретаря США Майка Помпео снизить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД подчеркнул необходимость деэскалации ситуации в регионе», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Помпео и Рааб обсуждали конфликт Израиля с Палестиной, а также ситуацию в Иране и Йемене. Кроме того, дипломаты обсудили и возможное торговое сотрудничество между США и Великобританией после Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что палестинцы рано или поздно поддержать так называемую «сделку века» по ближневосточному урегулированию. Тем не менее Палестина намерена внести резолюцию с осуждением этого плана в Совет Безопасности ООН.

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