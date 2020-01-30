Страсбург, Франция, , 02:15 — REGNUM Ратификация полномочий России в ПАСЕ является заслугой всей российской делегации, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), комментируя решение депутатов ассамблеи.

По словам вице-спикера, делегация РФ удовлетворена решениями, которые были приняты на сессии. При этом, Толстой подчеркнул, что один день не изменит ситуацию и предстоит еще много работать.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Петр Толстой во втором туре был избран ПАСЕ на пост вице-председателя ассамблеи. В первом туре ему не удалось набрать требуемого для избрания количества голосов.

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