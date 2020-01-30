Иерусалим, , 02:10 — REGNUM Удар по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа нанесли ВВС Израиля 30 января, в ответ на осуществлённый ранее запуск ракеты по территории Израиля. Об этом 30 января сообщает пресс-служба израильской армии.

«Ранее из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. В ответ истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Израильские военные утверждают, что в числе прочих целей ими были уничтожены подземный военный объект и оружейная мастерская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 29 января пресс-служба израильской армии сообщила, что в сторону Израиля из сектора Газа была запущена одна ракета. Перед этим на границе с Газой сработала воздушная тревога.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильтяне заявили о запущенной со стороны Газы ракете