Страсбург, Франция, , 01:55 — REGNUM Решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в рамках пленарной сессии 29 января.

Ратификацию одобрили 96 депутатов. 44 парламентария высказались против, а еще семеро — воздержались.

В резолюции ПАСЕ отмечается наличие «определенного прогресса» в реализации пунктов Минских соглашений, но, вместе с тем, в тексте документа упомянута «позиция ассамблеи по незаконной аннексии Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что в случае введения вторичных санкций в отношении РФ в ПАСЕ российская делегация вновь покинет площадку Ассамблеи.

Читайте также: Президент Грузии в ПАСЕ подвергла критике Россию