Москва, , 01:46 — REGNUM «У Приднестровской Молдавской республики сейчас появляются дополнительные моральные и политические основания для «странотворчества», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на прошедшем в Москве круглом столе по случаю годовщины со дня открытия Официального представительства ПМР в России, передает ИА REGNUM.

В мероприятии принял участие и президент ПМР Вадим Красносельский. Он заявил, что Представительство — важный элемент системной работы с соотечественниками, а его деятельность в первую очередь направлена на защиту интересов приднестровцев, проживающих или временно находящихся в России.

Другая задача представительства, по словам президента, — информирование мирового сообщества о реальной жизни страны и развенчивание существующих мифов о Приднестровье.

Говоря о перспективе признания ПМР, Красносельский сказал, что это — «вопрос технический и приблизить его решение возможно только через внутреннее всестороннее развитие государства». «Все ветви власти, весь народ нацелены на создание условий для комфортного проживания в Приднестровье, чтобы оно соответствовало современным нормам. А признание — вопрос технический. Но серых и слабых не признают. Признают сильных и самодостаточных. Мы к этому стремимся», — добавил Красносельский.

В свою очередь зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов сказал о необходимости придерживаться курса на сохранение памяти о Великой Победе и бороться с фальсификацией истории. «В Приднестровье должны вместе с Россией, как единый организм, как единое государство, отмечать величие нашей Победы. Мы должны вместе принимать участие в праздничных мероприятиях как в России, так и в Приднестровье. Чтобы граждане Приднестровья чувствовали, что они часть великой России, что мы отмечаем вместе с вами это великое завоевание наших отцов и дедов», — сказал он.