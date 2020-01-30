Тунис, , 01:45 — REGNUM Ассамблея народных представителей Туниса осудила предложенную президентом США Дональдом Трампом так называемую «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает пресс-служба тунисского парламента.

«Этот документ предполагает создание палестинского государства в форме «архипелага» и обязывает палестинцев признать это образование в качестве «еврейского государства», — говорится в заявлении депутатов.

Депутаты также обратились к тунисскому МИД и гражданскому обществу страны с призывом объединить усилия для того, чтобы воспрепятствовать реализации «сделки века».

Как сообщало ИА REGNUM 29 постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил о намерениях внести резолюцию против так называемой «сделки века» в Совбез ООН. По его словам, заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу намерен посетить и президент Палестины Махмуд Аббас.

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