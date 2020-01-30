Кишинёв, , 01:35 — REGNUM Апелляционная палата столицы Молдавии Кишинева оставила в силе решение об условно-досрочном освобождении экс-премьера Владимира Филата, которого в декабре выпустили их тюрьмы после более чем четырех лет заключения за коррупцию. Как передает ИА REGNUM, Государственная администрация тюрем пыталась опротестовать решение о досрочном освобождении Филата. Сам экс-премьер настаивал, что его освобождение законно.

Напомним, Владимира Филата арестовали в конце 2015 года и осудили на девять лет тюрьмы за коррупцию. Летом 2019 года его адвокаты добились того, чтобы из-за плохих условий содержания ему сократили срок на 709 дней, а затем его условно-досрочного освобождения. Из тюрьмы он вышел 3 декабря 2019 года.