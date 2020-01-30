Лондон, , 01:28 — REGNUM Отметить Brexit (выход из состава ЕС) с уважением к странам-партнёрам пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 29 января на своей странице в Facebook.

«Я буду отмечать его таким способом, который будет уважать размах этого события», — написал он.

По словам Джонсона, Brexit является «ошеломляющим достижением» Великобритании, требующим учитывать чувства всех остальных. Выход из состава ЕС премьер-министр планирует отметить 31 января.

Добавим, в этот день между ЕС и Великобританией начнёт действовать переходный период, который продлит отношения королевства с европейскими странами. Предполагается, что он завершится 31 декабря 2020 года, и за этот год Лондон планирует договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении.

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