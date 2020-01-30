Нью-Йорк, США, , 01:18 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил о планах террористов организовать новые постановки, которые должны «доказать» применение химического оружия на территории Сирии. Об этом он заявил 29 января в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности по Сирии.

«Хотели бы также обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения в СМИ относительно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций и постановок применения химического оружия. Считаем эти сигналы очень тревожными», — сказал Небензя.

По его словам, хорошо известно, «как такие постановки используются в военных и политических целях».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, представивший соответствующие доказательства на заседании Совбеза ООН, заявил, что десятки очевидцев из сирийского города Дума и сотни его жителей подтвердили, что никакой химической атаки в апреле 2018 года не было.

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