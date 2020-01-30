Нью-Дели, , 00:49 — REGNUM 17 ударных вертолётов AH-64E Apache и 10 тяжёлых военно-транспортных вертолётов Chinook поставила Индии американская корпорации Boeing. Об этом 29 января сообщает пресс-служба корпорации.

Как следует из сообщения, в рамках контракта, заключённого в 2015 году, Индия уже получила 17 из 22 вертолётов AH-64E Apache Guardian и 10 из 15 вертолётов CH-47 Chinook. Также Boeing информирует, что для вооружённых сил Индия были заказаны еще четыре морских патрульных самолета P-8I, в дополнение к уже имеющимся восьми.

О сроках поставок оставшихся вертолётов в сообщении не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сделка о поставке 22 ударных вертолетов AH-64E Apache и 15 вертолетов CH-47 Chinook была заключена с Boeing еще в 2015 году. 3 сентября 2019 года 8 новых вертолетов AH-64E были размещены вблизи от пакистанской границы на авиабазе Патханкот, штат Панджаб. Шесть тяжёлых военно-транспортных вертолёта CH-47 Chinook были поставлены Индии в феврале и июле 2019 года.

Отметим, что принятие на вооружение новой партии боевых машин проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях с Пакистаном, который начался после ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир.

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