Кабул, , 00:29 — REGNUM В результате атаки террористов из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли 29 военнослужащих Афганистана, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что из них 15 человек погибли в ходе атаки террористов на аэропорт в провинции Кундуз. Еще 14 погибли во время атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полицейский участок в Пул-е Хомри. Террористическая организация взяла на себя ответственность за нападения, ее представитель утверждает, что в результате атак погибли 35 афганских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило об атаке на авиабазу США в афганской провинции Кундуз. Тогда подробностей нападения не приводилось.

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