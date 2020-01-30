30 января 2020 | Время чтения 6 мин

Совет Европы объявил тендер на оказание помощи Киеву в решении задачи децентрализации государства. В случае успешной реализации реформы именно по нему пойдет разрыв общинно-окружного конгломерата с федеральным центром Украины.

Александр Запольскис, , 05:00 — REGNUM Вероятно, обвинение Трампа в том, что ЕС оказывает недостаточно помощи Украине, волшебным образом возымело действие. Совет Европы объявил тендер на оказание помощи Киеву в решении задачи децентрализации государства. Правда, не деньгами, а только добрым словом. Открыты три вакансии для консультантов с общим бюджетом в 55 тыс. евро в год.

Украина после распада Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в следующем. Устройство государственного механизма Украины признано одной из ключевых причин, мешающих модернизации страны, возрождению ее экономики и росту благосостояния ее граждан. Главной бедой считается запредельно высокая степень централизации, ставшей неустранимым источником тотальной коррупции.

Реализованная после Майдана 2014 революция сверху провалилась. Все эти отдельные антикоррупционные комитеты и специальные суды оказались тут же заражены взяточничеством и превратились в инструмент борьбы одних олигархов против других. Вопреки закону и совести.

Президент Зеленский обещал разрубить гордиев узел с помощью глубокой реформы местного самоуправления. Вместо 28,5 тыс. сел и 1266 поселков (в том числе 885 городского типа) предполагается сформировать 1300−1500 общин, которые должны стать фундаментом государственного и социального устройства. Прилегающие или хозяйственно связанные между собой соседние общины далее будут сведены в 100 округов, заменяющих собой нынешнюю структуру 490 районов. В среднем — от 3 до 6 округов в каждой из областей, которые остаются неизменными.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Новые образования должны получить значительно более широкие правовые полномочия, вплоть до введения собственных налогов, собственной политики здравоохранения и прочих повседневных норм. Вопросы поддержания и развития инфраструктуры, включая магистральные дороги, также передаются на местный уровень. Центральная власть будет за всем лишь надзирать через специально созданный институт префектов, имеющих полномочия подавать на местную власть в суд в случае если ее действия станут нарушать федеральный закон.

Теперь главное. Новая конструкция государства обещает кардинально иначе делить общие деньги. Центральный бюджет полностью передает на места 100% платежей за предоставленные административные услуги, налогов на прибыль учреждений коммунальной собственности, единого налога (по сути, очень похожего на российскую «упрощенку», по которой работает подавляющее большинство всего местного бизнеса в стране), налога на имущество, 60% налога на доходы физических лиц, 25% экологического налога и 5% акцизных сборов на табак, алкоголь и нефтепродукты.

В цифрах местные бюджеты должны вырасти с былых 124 до примерно 291 млрд гривен или в 2,34 раза. При этом центральный бюджет Украины «теряет» 16,75% своей доходной части. В сущности, ему остается только налогообложение крупного бизнеса, НДС и все, что взимается при ввозе и вывозе на границе.

Правда, при этом Киев скидывает с себя и львиную долю инфраструктурных и социальных расходов. Кроме федеральных трасс, все прочая дорожная сеть становится исключительно местной заботой. Как и больницы, школы, детские сады и вся прочая социалка. Пока кроме пенсий. Они все еще «федеральные».

Украинские гривны Иван Шилов © ИА REGNUM

На первый взгляд, кто тут выиграет, а кто проиграет, кажется сложным. Непосредственно на Украине копья ломают преимущественно вокруг убеждения о недопустимо резком росте уровня президентских полномочий, якобы чуть ли не до абсолютно монархических. Мол, его префекты смогут буквально лютовать на местах, не давая жизни местной власти и полностью блокируя ее инициативы. Потому свой законопроект Зеленский из Верховной Рады оказался вынужден отозвать для доработки.

Вот для этой самой доработки Совет Европы и объявил поиск консультантов. Каждый раз, как только Европа поднимает вопрос — когда же наконец у вас там начнется наведение порядка! — все, включая бывшего КВНщика, в один голос дружно кивают на пробуксовку якобы ключевой реформы. Ее пытался запустить еще Порошенко, но сейчас уже Зеленский второй год президентом, а воз и ныне там.

А вот когда с реформой сладится, так сразу озимые заколосятся, бизнес заработает и даже проблема Донбасса рассосется сама собой. Вместе со всеми там Минскими соглашениями, ключевые пункты которых Зеленский всерьез надеется подменить этой самой децентрализацией. Устав от украинских «завтраков» Европа решила вмешаться в процесс и своим умным профессиональным советом помочь.

В реальности происходящее имеет прямо обратный смысл — на Украине начался давно предсказанный процесс деградации института центральной власти. Не только в виде скидывания на местных львиной доли социальных обязательств, но и с отказом от значительной части общих денег, за счет перераспределения которых столица вообще сохраняла свою привлекательность для регионов.

По сути, ЕС будет консультировать вопрос оптимизации механизма распада украинской государственности как таковой. Раньше местные бюджеты несли лишь пятую часть социальных обязательств государства. Остальное финансировалось из центральной казны, тем самым создавая практический смысл подчинения Киеву. Как только реформа «пойдет», баланс сместится в обратную сторону. Заниматься своими социальными проблемами общины станут сами на те деньги, которые они же на своей территории собирают.

И тогда неизбежно станут возникать и другие вопросы. Почему на местах остается только 60% НДФЛ, почему не все 100? Почему Киев НДС себе берет, ничего толком не возвращая взамен? Да и табачный и топливный акциз тоже делится явно несправедливо. А уж почему президент себе забирает природную ренту, так вообще непонятно совершенно!

И вот так, шаг за шагом центру придется позиции сдавать, так как сокращение бюджета автоматически приведет к уменьшению возможности предоставлять местным денежные плюшки за повиновение. Особенно когда общины и округа распробуют вкус самостоятельной организации крупных проектов и попила их бюджетов.

Тут ведь что важно. В представленной структуре уровень областей есть, а механизма их финансирования нет. Судя по всему, областные администрации должны будут оставаться на содержании центрального бюджета. Тем самым становясь главным слабым звеном всей системы.

В случае успешной реализации реформы именно по нему пойдет разрыв общинно-окружного конгломерата с федеральным центром Украины. Олигархам проще и выгоднее станет договариваться с руководством на местах, чем с главами областей, не имеющих собственных денег для обеспечения подчинения себе нижестоящих территорий. А где тонко там и рвется.

Нет, пока процесс находится на самом стартовом этапе. До полного отказа от подчинения Киеву дорога еще предстоит протяженная. Но процесс уже пошел. Остановить его уже невозможно. И самое главное, Европа готова сама заплатить толковым профессионалам, способным подсказать этим местным, как все сделать максимально быстро и предельно эффективно.