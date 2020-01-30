30 января 2020 | Время чтения 5 мин

Называть трамповский план глупым явно преждевременно. Дело за малым. Остается узнать, полезет ли в эту мышеловку ХАМАС и как на нее отреагируют ФАТХ и Хезболла. Это главная интрига текущего момента.

Александр Запольскис, , 04:00 — REGNUM Во вторник, 28 января, Дональд Трамп представил общественности очередной всеобъемлющий план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, названный им «сделкой века». Проект оказался настолько одиозным, что сразу вызвал волну насмешек.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Особенно ярко выглядит ироничный комментарий журналиста Дмитрия Смирнова: «После успехов в денуклеризации Корейского полуострова, выполнении соглашений с Ираном и восстановлении отношений с Россией взялся за новое трудное дело — решение конфликта Израиля и Палестины. Потому что накопленный опыт работы на международной арене не должен пропадать зря». Впрочем, в подобном ключе высказались многие серьезные источники, назвав идею американского президента лохотроном века.

Оно как бы не удивительно, если смотреть на план Трампа чисто поверхностно. Глава Белого дома предложил палестинцам согласиться навсегда отдать Израилю свои земли на Западном берегу реки Иордан, а также признать весь Иерусалим полностью израильским. В обмен на что вдоль границы с Египтом Сектор Газа расширяется двумя большими новыми территориями. Плюс Сектор еще получает многомиллиардные инвестиции для развития экономики палестинского государства.

Правда, потом лидер «града на холме» добавил, что платить за банкет должны будут не США, а страны Ближнего Востока, прежде всего, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар, Египет и даже Турция. Непосредственно американская помощь тоже придет, но «в разумных пределах».

Дональд Трамп во время визита в Израиль StateofIsrae

Идея, конечно же, выглядит чистым бредом и тут же была воспринята как оскорбление палестинцами. Хотя потенциальные «инвесторы» на нее отреагировали тоже без энтузиазма. Однако если посмотреть серьезно, «сделка века» имеет явное второе дно, дающее весьма существенные шансы на успех предприятия.

Хотя бы потому, что предназначена она не для палестино-израильского урегулирования. Целью проекта по-прежнему остается открытие нового фронта давления на Иран. А палестинцы тут, так, лишь мимо проходили. Точнее, им уготовлена роль расходного материала, как недавно курдам.

Дело в том, что Палестина едина только с трибуны ООН и на взгляд слабо знакомых с реалиями европейцев. На самом деле за лидерство в ней жестко, вплоть до прямых боев, конкурируют две группировки. Одна из них — «Харакат ал-Мукавама ал-Исламийя» (в переводе — «Исламское движение сопротивления» или сокращенно ХАМАС) — контролирует Сектор Газа, и считается радикальной, ставящей целью освобождение всей Палестины, в том числе вооруженным путем. В ряде стран ХАМАС объявлен террористической организацией. Тогда как палестинский анклав на Западном берегу находится под властью «Харакат аль-Тахрир аль-Ватани аль-Филястини» — «Движение национального освобождения Палестины» или ФАТХ, формально считающегося организацией умеренной.

В сущности, Трамп сделал руководству ХАМАС очень заманчивое предложение. Соединенные Штаты, совместными усилиями мировой общественности, ликвидируют правовую основу его главного конкурента в лице ФАТХ, что автоматически превращает ХАМАС в единственного представителя всех палестинцев. А значит получателя всех программ экономической помощи.

Демонстрация членов ХАМАС Hoheit

Это примерно 400 млн долларов ежегодно от США, 160 млн — от ЕС, 140 млн — от саудитов, по 70 млн от Германии и Великобритании, а также 430 млн в сумме от прочих стран. На круг выходит 1,27 млрд. В год. На 4,6 млн населения Палестины. На Газу из этой суммы приходилось лишь около 40%. Теперь же может достаться все.

Плюс к тому Сектор получит в безраздельное владение две новые экономические зоны, по площади даже превосходящие размер Газы. Одну под развитие сельского хозяйства. Другую — под высокотехнологичную промышленность. То и другое предполагается создать на дополнительные инвестиции, оцениваемые в 10−12 млрд долларов за пять лет.

Так что, в случае согласия, ХАМАС в шоколаде. В глазах простых палестинцев он добьется оглушительного успеха и ощутимо улучшения их жизни. Даже если до простых людей дойдет всего десятая часть всех денег. Да, имеется сложность с признанием Иерусалима полностью израильским, но тут уж, как в любой большой политике, плюшки всегда сопровождаются некоторыми неудобствами.

Все, что за это надо — чтобы усилившийся, а что организация на новых деньгах усилится тут и к гадалке не ходи, ХАМАС разгромил или хотя бы серьезно ослабил другого своего непримиримого противника — ливанское движение «Партия Аллаха» или «Хезболлах» (в западном мире чаще известная как «Хезболла»), различия с которым носят как политический, так и религиозный характер.

ХАМАС — сунниты, ХЕЗБОЛЛА — шииты, и этим сказано все. Кроме того, политической программой «Хезболлы» является построение в Ливане исламского государства иранского образца в соответствии с заветами аятоллы Хомейни.

Именно тут во всем этом раскладе и появляется Иран. Что дальше произойдет с палестинцами и их разборками между собой — Вашингтон интересует мало. Главное что открывается перспектива сильнее стравить их между собой в лучших традициях, когда одни, правильные, арабы, добровольно и по собственной инициативе убивают других, неправильных, арабов, ради ослабления неугодного Америке противника.

Локально от этого еще выиграет Израиль, получая официальную возможность очистить от палестинцев и включить в свой состав еще один солидный кусок Земли Обетованной. Плюс решить проблему разделенного Иерусалима. Плюс значительно сократить площадь страны, уязвимой для палестинских ракетных обстрелов.

Плюс окончательно снять вопрос «поселений», вызывающий трения не только с палестинцами на Западном берегу, но и внутри самого израильского общества. Так что не стоит удивляться той активности, с которой Беньямин Нетаньяху сейчас челночит между Вашингтоном и Москвой ради утрясания деталей и сглаживания шероховатостей.

В общем, для Тель-Авива это действительно «Сделка века», дающая шанс, который в ближайшие десятилетия может больше не выпасть. Как и для США: в случае успеха она сулит прекрасную возможность перекрыть каналы иранской геополитической экспансии в регионе без необходимости самостоятельно начинать прямую войну с Ираном. Тем более что ресурсов на нее у Вашингтона нет. Вообще. Ну, и конечно поджечь регион, который ускользает из-под американского влияния, с точки зрения американских стратегов также выглядит весьма годной идеей.

Так что называть трамповский план глупым явно преждевременно. Дело за малым. Остается узнать, полезет ли в эту мышеловку ХАМАС и как на нее отреагируют ФАТХ и Хезболла. Это главная интрига текущего момента.