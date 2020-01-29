Эр-Рияд, , 23:50 — REGNUM Саудовская Аравия отразила атаку по объектам нефтяной компании Saudi Aramco, пишет 29 января The Wall Street Journal.

Уточняется, что несколько дней назад несколько ракет, запущенных по Saudi Aramco, были перехвачены ПВО Саудовской Аравии. Информация получена от источников издания.

Напомним, нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco были атакованы дронами йеменских хуситов в сентябре прошлого года. Уже в этом году хуситы заявили, что снова атаковали объекты Saudi Aramco.

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