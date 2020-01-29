Салала, 29 января 2020, 23:42 — REGNUM Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота покинул порт Салала в Омане, куда совершал деловой заход, сообщает 29 января отдел информационного обеспечения Балтфлота.
Корабль взял курс на Аденский залив, где выполняет задачи по защите гражданских судов от пиратов.
В порту Салала сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» пополнил запасы воды, продовольствия и топлива.
Как сообшало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня» выполняет задачи по противодействию пиратам в Индийском океане.
Отряд совершает дальний поход с 1 октября 2019 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге спущен на воду противоминный корабль «Яков Баляев»