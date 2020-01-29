Лондон, , 23:39 — REGNUM Великобритания получит новые возможности после выхода из Европейского союза, сообщил 29 января журналистам британский премьер-министр Борис Джонсон.

В преддверии Brexit глава правительства заявил, что считает это историческим событием и «великолепным моментом» для страны, «моментом надежды и новых возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit состоится 31 января 2020 г. в 23:00 по британскому времени, или 1 февраля в 02:00 мск.

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