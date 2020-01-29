Душанбе, , 23:34 — REGNUM Содержащийся в тюрьме города Африн на севере Сирии Парвиз Саидрахмонов (Абу Довуд) вскоре будет экстрадирован в Таджикистан. Об этом сообщает Телеграм-канал «Directorate 4» со ссылкой на представителя генеральной прокураторы Таджикистана.

В Генпрокуратуре отметили, что таджикские силовики наладили контакт с представителями протурецкой администрации и оформили необходимые документы для скорейшего возвращения Саидрахмонова в Таджикистан. Помимо него планируется экстрадиция ещё нескольких задержанных за участие в боях на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) граждан Таджикистана.

Вероятно, все они будут из числа приближенных бывшего полковника таджикского ОМОНа Гулморода Халимова, ставшего в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полевым командиром, добавляет Телеграм-канал.

По прибытию на родину все задержанные будут привлечены к уголовной ответственности согласно законодательству Таджикистана, пообещали в Генпрокуратуре.