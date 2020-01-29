Москва, , 23:30 — REGNUM Компания — оператор пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту «Гранд Сервис Экспресс» не ожидает какого-либо влияния санкций со стороны США на её деятельность. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе перевозчика.

«Транспортная компания ГСЭ работает на территории Российской Федерации, поэтому санкции не скажутся на деятельности компании», — приводит комментарий пресс-службы ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство финансов США ввело новые ограничительные меры против России. В частности, в санкционный список были включены председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, спикер законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, главы ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Албатаева.

Также санкции введены в отношении компании «Гранд Сервис Экспресс» и персонально её генерального директора Александра Ганова.

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