Нью-Йорк, США, , 23:30 — REGNUM Резолюция против «сделки века» будет внесена в Совет Безопасности ООН Палестиной, сообщил 29 января журналистам палестинский постпред при ООН Рияд Мансур.

Он также заявил, что палестинский президент Махмуд Аббас в течение ближайших двух недель нанесёт визит в США и примет участие в заседании СБ ООН по поводу американского демарша со «сделкой века».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рамалла отрицательно отнеслась к американскому плану ближневосточного урегулирования, не учитывающего палестинские приоритеты.

Так, американцы и израильтяне хотят предложить палестинцам учредить свою столицу на территории Иерусалима. При этом она будет отгорожена. Кроме того, Израиль претендует на территории Палестины, которые та отдавать не намерена.

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