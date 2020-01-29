Москва, , 23:27 — REGNUM Последняя трактовка истории Второй мировой войны, высказанная представителями властей Украины — натуральное извращение, заявил 29 января член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Об этом российский политик сообщил в качестве реакции на речи постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, назвавшего «кощунством и извращением» решение Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России.

«Постпред Украины при ООН обнаружил «кощунство, если не извращение» в решении Комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Не там ищет. Кощунством был отказ ПАСЕ в 2014 резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения он найдёт в киевских трактовках истории войны», — написал Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Польше назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.

Читайте ранее в этом сюжете: «Фото Освенцима поддельные!» Сестра Анны Франк «обличила» Красную Армию