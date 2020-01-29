Оттава, , 23:25 — REGNUM Правительство Канады намерено эвакуировать своих граждан из китайского Уханя, охваченного вспышкой коронавируса, 29 января сообщает канадский МИД.

Ожидается, что из Уханя будут вывезены 160 канадских граждан. Пока неизвестно, в какой именно день они будут репатриированы из Китая.

Согласно заявлению министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, в настоящий момент канадские и китайские власти решают юридические и транспортные вопросы репатриации.

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