Брюссель, , 23:10 — REGNUM Европейский парламент провел заключительное голосование по вопросу «развода» ЕС и Великобритании, 29 января сообщает агентство Reuters.

После эмоциональной дискуссии законодатели ЕС проголосовали 621 голосами против 49 в поддержку соглашения о Brexit, заключенного между Лондоном и Брюсселем.

Brexit официально состоится 31 января, после чего ЕС и Великобританию ждет «переходный период», во время которого стороны должны окончательно решить вопросы двусторонней торговли и границ.

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