Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Книгу экс-советника главы Соединённых Штатов Джона Болтона не следует публиковать целиком, считают в Белом доме, пишет 29 января The Hill.

На фоне распространённой СМИ информации о книге Болтона, которую он написал, но не издал, администрация президента США направила её автору письмо с просьбой скорректировать текст.

Отмечается, что в том виде, в котором она написана, публиковать книгу нельзя, поскольку она раскрывает секретную информацию. Письмо направлено адвокату Болтона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о неизданной книге Болтона написала The New York Times, раскрыв некоторые подробности, обостряющие ситуацию с импичментом президенту США Дональду Трампу.

В книге сказано, что в своё время Трамп, вопреки его версии, говорил о намерении попридержать военную помощь Киеву, пока тот не начнёт расследование в отношении экс-вице-президента Штатов Джо Байдена.

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