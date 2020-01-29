Иерусалим, 29 января 2020, 22:54 — REGNUM Одна ракета была запущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщили 29 января в пресс-службе израильской армии.
Напомним, ранее израильское командование сообщило, что на границе с Газой сработала воздушная тревога.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне политических действий США по ближневосточному урегулированию между палестинцами в городе Аль-Бире и израильскими военными произошли столкновения, в которых пострадали люди.
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