Пекин, , 22:38 — REGNUM Комментируя представленный президентом США Дональдом Трампом 28 января план по мирному урегулированию на Среднем Востоке, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай принял его к сведению и занят его внимательным изучением, сообщает 29 января «Синьхуа».

Вместе с тем дипломат отметила необходимость выполнения в палестинском урегулировании соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также принципов «земля в обмен на мир» и «два государства для двух народов».

«В любом решении палестинского вопроса должны учитываться идеи и мнения основных сторон конфликта, включая Палестину», — отметила Хуа Чуньин, добавив, что урегулирование должно быть долгосрочным, всеобъемлющим и справедливым и основываться на равноправном диалоге.