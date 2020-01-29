Страсбург, Франция, , 22:30 — REGNUM Российская делегация намерена конструктивно работать в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Сегодня уже другая Парламентская ассамблея, которая вступила в эпоху нормального конструктивного сотрудничества. И российская делегация в Парламентской ассамблее всегда будет конструктивно работать со всеми национальными делегациями, но исходя из правды в этом зале», — заявил Слуцкий.

ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Полномочия подтверждены со второго раза — делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Глава группы Объединенных европейских левых представитель Нидерландов Тини Кокс подготовил доклад по поводу полномочий делегации РФ. С его докладом согласилось большинство парламентариев: 96 проголосовали за, 44 — против, 7 воздержались.

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