Страсбург, Франция, , 22:27 — REGNUM ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января. За проголосовали 96, против — 44 парламентария.

Делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Глава группы Объединенных европейских левых представитель Нидерландов Тини Кокс подготовил доклад по поводу полномочий делегации РФ. Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство антироссийских поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации. Всего была подана 21 поправка. Вместе с тем в документе указывается, что страны обязаны учитывать позицию ЕСПЧ. Также предлагается следить за внесением поправок в Конституцию РФ.

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ПАСЕ согласилась с выводами доклада, российская делегация принимает участие в ПАСЕ, ее полномочия подтверждены в полном объеме.

«Неподтверждение полномочий делегации РФ означает конец пути», — отметил в ходе дискуссии депутат бундестага Франк Швабе (Германия).

Ратификация резолюции не означает, что России «простили Крым», добавил Швабе. Подтверждение полномочий дает шанс на доступ во все регионы страны для проведения мониторинга, не скрывал целей Швабе.

Ранее глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявлял, что парламентарии были готовы к оспариванию полномочий и рассчитывали на возобладание здравого смысла у большинства в ПАСЕ.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) также не исключал того, что в случае неподтверждения полномочий российская делегация покинет ПАСЕ, но считал такой исход маловероятным.

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