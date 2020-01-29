Страсбург, Франция, , 22:24 — REGNUM Глава группы Объединенных европейских левых представитель Нидерландов Тини Кокс рассчитывает, что итоговый документ по мониторингу выполнения Россией обязательств перед Советом Европы будет готов к июню, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«Всё о чём вы говорили, всё что касается России, все эти проблемы будут частью доклада, который будет подготовлен мониторинговым комитетом, у этих людей будет доступ в РФ, чтобы они смогли выполнить свою работу. Я прошу в своей резолюции сделать это как можно скорее. Я надеюсь, что к июню доклад будет сделан, и тогда мы можем принять решение, рассматривая этот доклад», — отметил Кокс в ходе обсуждения резолюции по полномочиям российской делегации в ПАСЕ.

Ранее речь шла о том, что докладчики смогут представить свой доклад на апрельской сессии 2020 года. Предыдущий доклад по обязательствам РФ был представлен в ПАСЕ в октябре 2012 года.