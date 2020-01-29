Пекин, , 22:09 — REGNUM В Китае для борьбы с эпидемией вирусной пневмонии из-за серьёзности ситуации привлекаются военнослужащие. Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, являющийся также главой Центрального военного совета (ЦВС) КНР и Верховным главнокомандующим, призвал вооружённые силы принять на себя часть ответственности за борьбу с новым коронавирусом, сообщает 29 января Синьхуа.

Призыв прозвучал в ходе совещания, которое Си Цзиньпин провел для постановки перед военными задачи по профилактике и контролю заболеваемости в своих рядах, а также оказанию помощи гражданским властям в борьбе с инфекцией, масштабы распространения которой остаются беспрецедентно высокими.