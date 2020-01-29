Страсбург, Франция, , 22:08 — REGNUM Глава группы Объединенных европейских левых представитель Нидерландов Тини Кокс отметил прогресс в работе российской делегации, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

«В июне мы, вы большинством голосов приняли решение подтвердить полномочия российской делегации… Прошло шесть месяцев с тех пор. За эти шесть месяцев я не увидел серьезного ухудшения ситуации, также отметил, что по ряду вопросов достигнут прогресс», — сказал Кокс в ходе дискуссии по вопросу полномочий российской делегации.

Он привел конкретные примеры.

«Например, Россия начала сотрудничать с комитетом по мониторингу, Россия заплатила взносы в Совет Европы и продолжает это делать, Россия должна была отпустить украинских моряков — она это сделала. Я не могу сказать комплименты Российской Федерации, потому что это были запросы, требования, и Россия на них отреагировала», — сказал Кокс.

ПАСЕ приняла решение подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме. Глава российской делегации Петр Толстой не исключил того, что в случае неподтверждения полномочий делегация покинет ассамблею.

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