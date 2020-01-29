* запрещённая в России организация

Кабул, , 21:59 — REGNUM Два летательных аппарата уничтожено и несколько американских военных убиты в результате атаки на авиабазу США в афганской провинции Кундуз, сообщают 29 января представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подконтрольных им интернет-ресурсах.

Подробности нападения не приводятся.

Официальных подтверждений от американского командования или правительства Афганистана не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об уничтожении самолёта-ретранслятора связи ВВС США, разбившегося на территории Афганистана.

Пентагон утверждает, что самолёт разбился из-за технической неисправности.

* Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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