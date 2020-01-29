Вашингтон, , 21:59 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России. Об этом сообщает 29 января пресс-служба министерства финансов США.

В американский санкционный список дополнительно включены восемь российских граждан, в числе которых — временно исполняющий губернатора Севастополя Михаил Развожаев и спикер законодательного собрания города Владимир Немцев.

Кроме этого, под ограничительные меры попала компания «Гранд Экспресс Сервис», являющаяся оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Отметим, что это первое расширение антироссийских санкций Вашингтоном с начала 2020 года. В декабре минувшего года министерство финансов США внесло в чёрный список более 20 российских физических и юридических лиц.

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