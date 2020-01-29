Иерусалим, , 21:58 — REGNUM Дополнительные боевые подразделения направлены Израилем к границе сектора Газа, сообщили 29 января в пресс-службе израильской армии.

Также дополнительный контингент направлен израильским командованием в различные районы Западного берега Иордана. Отмечается, что это сделано в целях безопасности после оглашения Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палестина не в восторге от «сделки века». Также эту инициативу Штатов, нацеленную на усиление позиций Израиля, негативно воспринял ряд других ближневосточных государств.

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